फिरोजपुर जेल में कैदियों में हिंसक झड़प, सुए से हमला कर साथी को किया लहूलुहान

जागरण संवाददाता, फिरोजपुर। सेंट्रल जेल फिरोजपुर में बंद कैदियों में हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। किसी बात को लेकर हुए झगड़े के दौरान एक हवालाती ने दूसरे पर सुए से हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया, जिसे गंभीर हालत में फरीदकोट के मेडिकल कालेज में भर्ती करवाया गया है।

जेल की बैरक के भीतर हुई इस वारदात ने बंदियों की सुरक्षा और जेल में प्रतिबंधित नुकीले सामान की पहुंच को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। थाना सिटी पुलिस ने घायल हवालाती के बयान पर आरोपित कैदी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

थाना सिटी के एसआइ सुखदेव सिंह के अनुसार पुलिस को दिए बयान में घायल विचाराधीन कैदी गुरजीत सिंह पुत्र सुखदेव सिंह निवासी गांव खाई फेमेकी, फिरोजपुर ने बताया कि वह केंद्रीय जेल की बैरक नंबर 12 में बंद है। 26 अक्टूबर को किसी बात को लेकर उसकी साथी कैदी सुखा उर्फ बाशी निवासी गांव आजम शाह के साथ कहासुनी हो गई।

विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपित ने उस पर सुए जैसे नुकीले हथियार से हमला कर दिया। अचानक हुए हमले में गुरजीत सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद जेल प्रशासन की ओर से घायल हवालाती को उपचार के लिए मेडिकल कालेज फरीदकोट पहुंचाया गया।