फिरोजपुर में पंजाब रोडवेज बस पर हथियारबंद 3 युवकों ने किया हमला, कंडक्टर को लगी गोली; यात्रियों में मची चीख-पुकार

संवाद सूत्र, फिरोजपुर। थाना ममदोट के अंतर्गत पड़ते गांव करिया के पास बस्ती शेखा वाली में उस समय सनसनी फैल गई, जब पंजाब रोडवेज की एक बस पर मोटरसाइकिल सवार तीन हथियारबंद युवकों ने अचानक हमला कर दिया।

जानकारी के अनुसार, पंजाब रोडवेज की यह बस फिरोजपुर से रोजाना शाम 5:10 बजे श्री गंगानगर के लिए निकलती है। आज जब बस बस्ती शेखा वाली के पास पहुंची, तो तीन अज्ञात नौजवान मोटरसाइकिल पर आए और बस पर दो फायर किए।