Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फिरोजपुर में पंजाब रोडवेज बस पर हथियारबंद 3 युवकों ने किया हमला, कंडक्टर को लगी गोली; यात्रियों में मची चीख-पुकार

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 07:42 PM (IST)

    फिरोजपुर के पास बस्ती शेखा वाली में पंजाब रोडवेज की बस पर तीन हथियारबंद युवकों ने हमला कर दिया। इस हमले में कंडक्टर अमनदीप सिंह गोली लगने से घायल हो ग ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    फिरोजपुर में पंजाब रोडवेज बस पर हमला, कंडक्टर को लगी गोली।

    संवाद सूत्र, फिरोजपुर। थाना ममदोट के अंतर्गत पड़ते गांव करिया के पास बस्ती शेखा वाली में उस समय सनसनी फैल गई, जब पंजाब रोडवेज की एक बस पर मोटरसाइकिल सवार तीन हथियारबंद युवकों ने अचानक हमला कर दिया।

    जानकारी के अनुसार, पंजाब रोडवेज की यह बस फिरोजपुर से रोजाना शाम 5:10 बजे श्री गंगानगर के लिए निकलती है। आज जब बस बस्ती शेखा वाली के पास पहुंची, तो तीन अज्ञात नौजवान मोटरसाइकिल पर आए और बस पर दो फायर किए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फायरिंग में कंडक्टर अमनदीप सिंह, निवासी धर्मकोट, घायल हो गए। गोली उनकी बाईं टांग में लगी। बस में उस समय 25 से 30 यात्री सवार थे, जिन्हें तुरंत दूसरी बस में आगे के लिए भेज दिया गया।

    घटना के बाद बस को थाना लक्खो के बहराम में ले लाया गया है। वहीं, थाना ममदोट पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हमलावर तीनों युवक अज्ञात बताए जा रहे हैं। ड्राइवर और सभी सवारियां सुरक्षित हैं।