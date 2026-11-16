गुरुहरसहाय में बड़ा राजनीतिक फेरबदल, 7 पार्षदों ने थामा अकाली दल का दामन

संवाद सहयोगी, फिरोजपुर। कस्बा गुरूहरसहाय की राजनीति में सोमवार को बड़ा फेरबदल देखने को मिला। पूर्व विधायक रमिन्द्र सिंह आंवला के कांग्रेस छोड़ अकाली दल में शामिल होने के बाद अब उनकी अध्यक्षता में नगर कौंसिल अध्यक्ष सहित सात पार्षदों के अलावा अन्य समर्थक शिअद में शामिल हुए है।

पार्षदों सहित आंवला के समर्थकों को शिअद में शामिल करवाने की रस्म अकाल दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने की। सुखबीर ने कहा कि पार्षदों का पार्टी में शामिल होने से आगामी विधानसभा चुनावों में पार्टी को बल मिलेगा और यहां पर अकाली दल जी जीत हासिल करेगा।

पार्टी में शामिल होने वालों में नगर कौंसिल प्रधान सुषमा रानी के अलावा वार्ड नंबर 2 के राजिंदर भटेजा, वार्ड नंबर 3 की पार्षद गुरमीत कौर के बेटे धु्रव, वार्ड नंबर 4 के विक्टर जॉन, वार्ड नंबर 5 की किरण बाला, वार्ड नंबर 8 के सोनू संधू, वार्ड नंबर 9 की चंद्ररेखा, वार्ड नंबर 13 की सुनीता रानी सहित अन्य नेताओं ने अकाली दल में शामिल होने की घोषणा की।