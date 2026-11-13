फिरोजपुर में सर्च ऑपरेशन के दौरान 815 ग्राम हेरोइन बरामद, तस्कर गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, फिरोजपुर। थाना सदर पुलिस और बीएसएफ के जवानों ने संयुक्त रूप से सर्च आप्रेशन चलाकर हेरोइन बरामद की है। पुलिस ने बीएसएफ अधिकारी के बयान पर आरोपित के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।

एएसआइ बलदेव राज ने बताया कि बीओपी चौकी के कर्मचारियों के साथ तलाशी अभियान चलाते हुए जोगिन्द्र सिंह उर्फ सोनू वासी गांव हबीब वाला को गिरफ्तार कर 815 ग्राम हेरोइन बरामद की है।