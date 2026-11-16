पंजाब में छठ पर्व की धूम: बिहार-यूपी के परिवारों ने निभाई अपनी पुरानी परंपरा; देखें खूबसूरत Photos

जागरण संवाददाता, फाजिल्का। रोजी-रोटी और बेहतर भविष्य की तलाश में बिहार व उत्तर प्रदेश से आकर फाजिल्का में बसे परिवारों ने अपनी जन्मभूमि से दूर रहकर भी अपनी सांस्कृतिक जड़ों और परंपराओं को संजोकर रखा है।

इसका नजारा छठी पर्व पर देखने को मिला, जहां करीब 350 परिवारों ने पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ छठ पर्व मनाया। भले ही इन परिवारों ने अपना राज्य छोड़ दिया हो, लेकिन अपनी संस्कृति और वर्षों पुरानी परंपरा को नहीं छोड़ा।

छठ पर्व के दौरान माहौल पूरी तरह भक्तिमय नजर आया और व्रतियों के साथ उनके परिवारों में भी खास उत्साह देखने को मिला। छठ पर्व को लेकर व्रतियों ने करीब 36 घंटे तक निर्जला उपवास रखा। इस दौरान उन्होंने पूरी आस्था के साथ छठी मैया की पूजा-अर्चना की। व्रत की कठिन साधना में परिवार के अन्य सदस्यों ने भी सहयोग किया। छठ पर्व केवल धार्मिक आयोजन ही नहीं, बल्कि परिवार और समाज को एक सूत्र में बांधने वाली परंपरा के रूप में भी दिखाई दिया।

पर्व के अंतिम चरण में व्रतियों ने सोमवार को उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। सूर्य देव की आराधना और छठी मैया से परिवार की सुख-समृद्धि, खुशहाली और बच्चों के बेहतर भविष्य की कामना के साथ व्रत संपन्न हुआ। सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रतियों ने प्रसाद ग्रहण कर 36 घंटे की कठिन तपस्या पूरी की।