स्कूल में घुसे दो खूंखार सांड़, तोड़ डाला गेट व बोर्ड; शिक्षकों ने कमरों में बंद कर बचाई बच्चों की जान

संवाद सहयोगी, अबोहर। पंजाब में अबोहर के पास गांव पंजावा मंडल के सरकारी प्राइमरी स्कूल में सोमवार को उस समय अफरा-तफरी और डर का माहौल बन गया, जब दो खूंखार आवारा सांड़ अचानक स्कूल परिसर में घुस आए।

पंजावा मंडल के सरकारी प्राइमरी स्कूल में सोमवार को उस समय चीख-पुकार मच गई, जब दो सांड़ स्कूल परिसर में घुस गए। दोनों सांड़ों ने काफी देर तक जमकर उत्पात मचाया और स्कूल में तोड़फोड़ कर दी।

सांड़ों को देखकर शिक्षक बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हो गए और उन्होंने सभी बच्चों को तुरंत कमरों में बंद कर दिया, ताकि कोई बच्चा उनकी चपेट में न आ जाए।

शिक्षकों ने बड़ी मुश्किल से दोनों सांड़ों को स्कूल परिसर से बाहर निकाला। इस दौरान स्कूल में मौजूद बच्चों और शिक्षकों में भय का माहौल बना रहा। शिक्षकों के अनुसार सांड़ों ने स्कूल की गेट के अलावा बोर्ड को भी तोड़ दिया, जिससे स्कूल की संपत्ति को नुकसान पहुंचा है।