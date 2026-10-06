सरहिंद मार्केट कमेटी के चेयरमैन से शादी के नाम पर धोखाधड़ी, फर्जी PCS अफसर पत्नी समेत 6 के खिलाफ केस
सरहिंद मार्केट कमेटी के चेयरमैन अमरिंदर सिंह ने शादी के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए अपनी पत्नी समेत छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है।
HighLights
सरहिंद चेयरमैन अमरिंदर सिंह ने धोखाधड़ी का आरोप लगाया
पत्नी मनविंदर कौर को फर्जी पीसीएस अधिकारी बताया गया
वह तलाकशुदा और एक बच्चे की मां निकली
दीपक सूद, फतेहगढ़ साहिब। थाना फतेहगढ़ साहिब की पुलिस ने सरहिंद मार्केट कमेटी के चेयरमैन और ब्लॉक समिति सदस्य अमरिंदर सिंह की शिकायत पर शादी के नाम पर धोखाधड़ी, गलत जानकारी देने और जालसाजी के आरोप में एक महिला और उसके परिवार के सदस्यों समेत छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
पुलिस को दिए बयानों में गांव मंडोफल के रहने वाले शिकायतकर्ता अमरिंदर सिंह ने बताया कि आरोपियों ने साजिश के तहत मनविंदर कौर को अविवाहित, उसकी गलत उम्र बताकर और उसे पीसीएस अफसर के रूप में पेश किया।
झूठ बोलकर करवाई शादी
इस झूठे दावे और धोखे में रखकर उसका विवाह अमरिंदर सिंह के साथ 10 फरवरी 2026 को करवा दिया गया। शादी के कुछ समय बाद अमरिंदर सिंह को जब संदेह हुआ तो उन्होंने मामले की पड़ताल की, जिसमें सच्चाई सामने आई।
जांच में पता चला कि मनविंदर कौर पहले से ही तलाकशुदा है, उसका एक बच्चा भी है और वह किसी भी सरकारी पद या पीसीएस अधिकारी के रूप में कार्यरत नहीं है।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि आरोपियों ने असली पहचान और पारिवारिक पृष्ठभूमि छुपाकर उसके साथ बड़ी धोखाधड़ी की है। अमरिंदर सिंह की शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अमरिंदर सिंह की पत्नी मनविंदर कौर (पत्नी),तरलोचन सिंह (भाई),अमरजीत कौर (माता),नरेंद्र सिंह (ताऊ का लड़का),रुपिंदर कौर (भाभी),सुखमंदर सिंह राणा (पूर्व सरपंच) जिला तरनतारन के थाना भिक्खीविंड स्थित गांव सुरसिंह के निवासियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कानूनी जांच शुरू कर दी गई है।