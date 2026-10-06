सरहिंद मार्केट कमेटी के चेयरमैन से शादी के नाम पर धोखाधड़ी, फर्जी PCS अफसर पत्नी समेत 6 के खिलाफ केस

दीपक सूद, फतेहगढ़ साहिब। थाना फतेहगढ़ साहिब की पुलिस ने सरहिंद मार्केट कमेटी के चेयरमैन और ब्लॉक समिति सदस्य अमरिंदर सिंह की शिकायत पर शादी के नाम पर धोखाधड़ी, गलत जानकारी देने और जालसाजी के आरोप में एक महिला और उसके परिवार के सदस्यों समेत छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

पुलिस को दिए बयानों में गांव मंडोफल के रहने वाले शिकायतकर्ता अमरिंदर सिंह ने बताया कि आरोपियों ने साजिश के तहत मनविंदर कौर को अविवाहित, उसकी गलत उम्र बताकर और उसे पीसीएस अफसर के रूप में पेश किया। झूठ बोलकर करवाई शादी इस झूठे दावे और धोखे में रखकर उसका विवाह अमरिंदर सिंह के साथ 10 फरवरी 2026 को करवा दिया गया। शादी के कुछ समय बाद अमरिंदर सिंह को जब संदेह हुआ तो उन्होंने मामले की पड़ताल की, जिसमें सच्चाई सामने आई।