Fatehgarh Sahib: लोहे के गोदाम में रखे अमोनिया गैस सिलेंडर में हुआ रिसाव, चपेट में आए 14 लोग

फतेहगढ़ साहिब, जागरण संवाददाता। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब के अमलोह उपमंडल की औद्योगिक नगरी मंडी गोबिंदगढ़ में दर्दनाक हादसा हो गया। दरअसल, मंडी गोबिंदगढ़ में एक लोहे के गोदाम में रखे अमोनिया गैस सिलेंडर में रिसाव हो गया। गैस रिसाव से 14 लोग पीड़ित जिसके कारण नगर कौंसिल मंडी गोबिंदगढ़ के अध्यक्ष, फायर विभाग अधिकारी सहित लगभग 14 लोग पीड़ित हो गए। जिनका इलाज किया जा रहा है। उन्हें सिविल अस्पताल मंडी गोबिंदगढ़ में भर्ती कराया गया। रिहायशी इलाके के गोदाम में गैस रिसाव की सूचना इलाका निवासियों ने अग्निशमन विभाग को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे नगर कौंसिल अध्यक्ष और अन्य कर्मचारी बचाव अभियान के दौरान गैस चपेट में आ गए

