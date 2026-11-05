फतेहगढ़ साहिब में हादसा, मंडी गोबिंदगढ़ गोदाम में टैंकर काटते समय ब्लास्ट; मालिक की मौके पर मौत और 3 मजदूर घायल

संवाद सहयोगी, मंडी गोबिंदगढ़। लोहा नगरी मंडी गोबिंदगढ़ के अमलोह रोड पर स्थित एक गोदाम में गैस कटर से कार्य करते समय अचानक भीषण ब्लास्ट हो गया। इस दर्दनाक हादसे में गोदाम के मालिक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और चारों तरफ अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

जानकारी के अनुसार, अमलोह रोड स्थित 'भल्ला इंजीनियर्स' नाम की फर्म के गोदाम में गैस कटर की मदद से लुक (तारकोल) के एक टैंकर को काटा जा रहा था। टैंकर की कटिंग के दौरान अंदर ज्वलनशील गैस भर जाने के कारण अचानक धमाका हो गया। धमाका इतना जोरदार था कि गोदाम में मौजूद मालिक और मजदूर इसकी चपेट में आ गए।

इस हादसे में फगवाड़ा निवासी गोदाम मालिक दलजीत कुमार भल्ला की घटनास्थल पर ही जान चली गई। वहीं, गैस कटिंग कर रहे कारीगर और वहां काम कर रहे अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए।

धमाके के तुरंत बाद गोदाम में भयानक आग लग गई।

फायर ब्रिगे ने पाया काबू सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मंडी गोबिंदगढ़ की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। फायर अफसर राणा नरिंदर सिंह ने बताया कि उन्हें सवा आठ बजे के करीब अमलोह रोड स्थित गोदाम में आग लगने की सूचना मिली थी। दमकल विभाग की 2 गाड़ियों ने लगभग 45 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पाया।

घटनास्थल पर मौजूद लोगों और पुलिस ने तुरंत सभी घायल मजदूरों को इलाज के लिए पास के सिविल अस्पताल पहुंचाया। हालांकि, मजदूरों की गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।