फरीदकोट में तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली ने मारी टक्कर, पैदल जा रहे व्यक्ति की मौत

जागरण संवाददाता, फरीदकोट। कोटकपूरा के मोगा रोड़ पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्राली की टक्कर से एक प्रवासी मजदूर की मौत होने का मामला सामने आया है। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात ट्रैक्टर चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

इस संबंध में बिहार के जिला सीतामाड़ी के गांव भलुआहा निवासी हरिओम पासवान पुत्र राज कुमार द्वारा पुलिस को दर्ज करवाई गई शिकायत के अनुसार गत दिवस उसका पिता राज कुमार सायं लगभग सात बजे काम पर से पैदल घर लौट रहा था।

जब वह मोगा रोड पर अनाज मंडी के गेट दो के सामने पहुंचा तो पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्राली ने उसे टक्कर मार दी और ड्राइवर ट्रैक्टर भगा ले गया। जिसके चलते राज कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे उपचार के लिए कोटकपूरा के सिविल अस्पताल ले जाया गया परंतु वहां उसकी मौत हो गई।