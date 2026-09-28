फरीदकोट के जैतो में सड़क हादसा, दो की मौत दो की हालत गंभीर

जागरण संवाददाता, फरीदकोट। जैतो क्षेत्र में रविवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा सेढ़ा सिंह वाला से दल सिंह वाला की ओर जाने वाले कच्चे रास्ते पर सरपंच बिट्टू के घर के पास हुआ।

जानकारी के अनुसार, एक मोटरसाइकिल पर सवार दो युवक सेढ़ा सिंह वाला से जैतो की ओर जा रहे थे, जबकि दूसरी बाइक पर दो युवक जैतो से सेढ़ा सिंह वाला की तरफ आ रहे थे। इसी दौरान दोनों मोटरसाइकिलों की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई।

हादसे में दो घायल, दो की मौत हादसे में बब्बू सिंह (37) पुत्र राजिंदर सिंह और रमनदीप सिंह (24) पुत्र सीरा सिंह, दोनों निवासी सेढ़ा सिंह वाला, की मौत हो गई। वहीं अर्शदीप सिंह (26) पुत्र दर्शन सिंह निवासी सेढ़ा सिंह वाला और अर्शदीप सिंह (30) पुत्र हरभजन सिंह निवासी संगतपुरा गंभीर रूप से घायल हो गए।