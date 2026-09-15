फरीदकोट के स्कूलों को बम से उड़ाने की मिली धमकी, पुलिस ने शुरू किया सर्च अभियान

संवाद सहयोगी, फरीदकोट। फरीदकोट जिले के कुछ स्कूलों को ईमेल के माध्यम से बम से उड़ाने की धमकी मिलने की सूचना सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। धमकी की जानकारी मिलते ही पुलिस विभाग ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करते हुए संबंधित स्कूलों में सर्च अभियान शुरू कर दिया।

सूत्रों के अनुसार, स्कूल प्रबंधकों को ईमेल के जरिए धमकी मिलने के बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। इसके बाद पुलिस और सुरक्षा टीमों ने स्कूल परिसरों की बारीकी से जांच शुरू कर दी। किसी भी संभावित खतरे को देखते हुए पूरी सावधानी बरती जा रही है।

पुलिस ईमेल सोर्स की कर रही जांच पुलिस द्वारा धमकी भरी ईमेल के स्रोत और इसे भेजने वाले व्यक्ति की पहचान के लिए जांच शुरू कर दी गई है। ईमेल की तकनीकी जांच भी की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि धमकी किस स्थान से भेजी गई और इसके पीछे किसका हाथ है।