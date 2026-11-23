

जागरण संवाददाता, जीरकपुर (मोहाली)। जीरकपुर स्थित एवी इंफ्राटेक सोसायटी में करोड़ों रुपये के फ्लैट्स हैं, लेकिन बुनियादी सुविधाएं न होने से हजारों परिवार परेशान हैं। ऐसे में सोसायटी में रहने वालों और प्रबंधन के बीच नाराजगी बढ़ रही है।

लोगों ने आरोप लगाया कि प्रबंधन नियमित रूप से मेंटेनेंस शुल्क वसूलने के बावजूद जरूरी सुविधाएं नहीं दे रहा। उनका कहना है कि बिजली गुल होने पर बैकअप के लिए सोसायटी के जेनरेटर को चलाने के वास्ते पर्याप्त डीजल भी उपलब्ध नहीं है।

निवासियों के मुताबिक, जेनरेटर नहीं चलने की स्थिति में बिजली आपूर्ति बाधित होने पर लिफ्ट और पानी की सप्लाई समेत जरूरी व्यवस्थाएं प्रभावित हो सकती हैं। इससे बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को अधिक परेशानी होगी। उन्होंने सवाल किया कि हर महीने वसूले जा रहे मेंटेनेंस शुल्क का उपयोग कहां हो रहा है।

निवासियों की एक अन्य शिकायत है कि सोसायटी में पांच साल से अधिक समय बीतने के बाद भी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) का गठन नहीं हुआ। उनका आरोप है कि प्रबंधन उन्हें सामूहिक रूप से समस्याएं उठाने और प्रतिनिधि चुनने का अवसर नहीं दे रहा।