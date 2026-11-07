चंडीगढ़ की शराब के साथ मोहाली के जीरकपुर में एक्टिवा सवार गिरफ्तार, 18 बोतलें बरामद

संवाद सहयोगी, जीरकपुर (मोहाली)। लोहगढ़ पार्क के पास जीरकपुर पुलिस ने एक्टिवा पर शराब ले जा रहे कुलदीप सिंह को गिरफ्तार किया। वह चंडीगढ़ के राम दरबार फेज-2 का निवासी है। पुलिस ने शराब के साथ उसकी एक्टिवा भी कब्जे में ली है।

रात करीब 9:25 बजे शराब ठेकेदार के मैनेजर बाबू राम अपनी टीम के साथ लोहगढ़ पार्क में थे। उन्हें एक्टिवा पर शराब ले जा रहे युवक की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस को बताया गया। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने युवक को काबू किया।