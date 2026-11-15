मोहाली में सीए के फ्लैट में चोरी, आधे घंटे के लिए गया था बाहर; लाखों की नकदी और गहने मिले गायब





संवाद सहयोगी, जीरकपुर (मोहाली)। जीरकपुर की जयपुरिया सनराइज सोसाइटी में दिनदहाड़े चोरी की वारदात ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। चोरों ने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) के बंद फ्लैट को निशाना बनाते हुए महज आधे घंटे के भीतर लाखों रुपये की नकदी, सोने-चांदी के गहने और कीमती घड़ियां चोरी कर लीं।

हैरानी की बात यह है कि सोसाइटी में सुरक्षा गार्ड और अन्य सुरक्षा प्रबंध होने के बावजूद चोर फ्लैट तक पहुंच गए और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। घटना के बाद सोसाइटी के निवासियों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है।



जयपुरिया सनराइज सोसाइटी के टावर बी स्थित फ्लैट नंबर 301 में रहने वाले सहज गोयल पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। उन्होंने बताया कि दोपहर करीब दो बजे वह किसी जरूरी काम से फ्लैट को ताला लगाकर बाहर गए थे।

करीब ढाई बजे जब वापस लौटे तो फ्लैट के मुख्य दरवाजे का ताला टूटा हुआ मिला। अंदर जाकर देखा तो कमरों की अलमारियां खुली पड़ी थीं और सामान बिखरा हुआ था। सहज गोयल के अनुसार, चोर फ्लैट से करीब एक लाख रुपये की नकदी, चार से पांच लाख रुपये के सोने-चांदी के गहने और कीमती घड़ियां चोरी कर ले गए। महज 30 मिनट के भीतर हुई इस वारदात से वह हैरान रह गए।

सुरक्षा गार्डों की मौजूदगी में चोरों की आवाजाही पर सवाल सहज गोयल ने सोसाइटी की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब परिसर में सुरक्षा गार्ड तैनात हैं तो अज्ञात लोग टावर में प्रवेश करके उनके फ्लैट तक कैसे पहुंच गए।

इतना ही नहीं, ताले तोड़कर लाखों रुपये का सामान चोरी करने के बाद बिना किसी रोकटोक के बाहर कैसे निकल गए। उन्होंने सोसाइटी में कार्यरत किसी कर्मचारी की संभावित भूमिका पर भी संदेह जताया है। हालांकि, अभी तक इस आशंका की पुष्टि नहीं हुई है।