चश्मे जैसी कैंची व पेन जैसा चाकू लेकर चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंची महिला, एक्स-रे स्कैनर की मदद से पकड़ी गई

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। मोहाली के शहीद भगत सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षा जांच के दौरान एक महिला यात्री के बैग से चश्मे जैसी दिखने वाली कैंची और पेन के आकार का चाकू बरामद किया गया। रोजमर्रा की वस्तुओं जैसे दिखने वाले इन धारदार उपकरणों का पता एक्स-रे जांच में सीआईएसएफ जवानों की सतर्कता से चला।

सीआईएसएफ के अनुसार, घटना पांच नवंबर को सुबह करीब 8:10 बजे की है। अहमदाबाद जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E6693 की यात्री घरेलू टर्मिनल के सिक्योरिटी होल्ड एरिया में जांच के लिए पहुंची थी। उसका सामान XBIS-03 एक्स-रे स्कैनर से गुजर रहा था, तभी स्क्रीन पर तैनात सीआईएसएफ कर्मी को बैग में संदिग्ध वस्तु दिखाई दी।गहन जांच में चश्मे जैसी कैंची और पेन के आकार का चाकू मिला। सुरक्षा नियमों के तहत दोनों धारदार वस्तुएं जब्त कर ली गईं।