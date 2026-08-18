चंडीगढ़ में अब कब लगेगा पेट्रोल का लंगर, राजा दी किंग ने Video शेयर कर दी जानकारी

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। मंगलवार दोपहर तीन बजे के बाद शुरु हुई बारिश के कारण सेक्टर-10 और सेक्टर-7 में लगने वाले पेट्रोल का लंगर स्थगित करना पड़ा।

बारिश को देखते हुए राजा दी किंग (राकेश त्रेहन) ने पांच बजे के करीब सोशल मीडिया पर मैसेज जारी करते हुए कहा कि बारिश के कारण लंगर को 18 अगस्त को स्थगित किया जा रहा है और अब यह 21 अगस्त को सेक्टर-10 स्थित गवर्नमेंट आर्ट गैलरी म्यूजिम के सामने लगेगा।

राजा दी किंग ने बताया कि बारिश बहुत ज्यादा तेज है जिसके कारण आज के लंगर का स्थगित किया जा रहा है। सोशल मीडिया मैसेज के जरिए राजा दी किंग ने बताया कि आज जिन लोगों को लंगर के लिए कूपन दिए गए थे वह उन्हें संभालकर रखें ताकि 21 अगस्त को उनसे उन्हें पेट्रोल के विशेष कूपन मिल सकें।

500 और 1000 का देना था कूपन राजा दी किंग ने मंगलवार को टू और थ्री व्हीलर मालिक को 500-500 जबकि चार पहिया वाहन को एक हजार रुपये का पेट्रोल वाला कूपन देने की घोषणा की थी। मंगलवार को राजा दी किंग ने बताया कि अब यह लंगर 21 से 23 अगस्त तक चलेगा, जिसमें जितने भी लोग जय माता दी के नाम के कूपन हासिल करेंगे उन्हें पेंट्राल भरवाने के लिए विशेष कूपन दिए जाएंगे। राजा दी किंग इससे पहले 500-500 रुपये के नोट और फास्ट फूड के बर्गर का लंगर लगा चुका है।