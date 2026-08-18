चंडीगढ़ में नहीं लगा पेट्रोल का लंगर, राजा दी किंग ने मांगी माफी

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। चंडीगढ़ में आज यानी 18 अगस्त को अमृतसर के निवासी राकेश त्रेहन उर्फ राजा दी किंग पेट्रोल का लंगर लगाने वाले थे। लेकिन राजा दी किंग अपना वादा पूरा नहीं कर सके।

आखिर ऐसा क्यों हुआ और राजा दी किंग ने चंडीगढ़ में पेट्रोल का लंगर क्यों नहीं लगाया, इसको लेकर उन्होंने एक वीडियो साझा किया है, जिसमें उन्होंने लोगों से माफी मांगी है और बताया है कि क्यों पेट्रोल का लंगर नहीं लग सका।

क्यों नहीं लगा पेट्रोल का लंगर? चंडीगढ़ में राजा दी किंग की तरफ से आज सेक्टर-10 और सेक्टर-7 स्थित पेट्रोल पंप के बाहर पेट्रोल का लंगर लगने वाला था। हालांकि, भारी बारिश की वजह से पेट्रोल का लंगर नहीं लग सका। जिसके बाद राजा दी किंग ने एक वीडियो शेयर करते हुए लोगों से माफी मांगी है और साथी यह भी बताया है कि अब पेट्रोल का लंगर कब लगेगा।

राकेश त्रेहन ने शेयर किए गए वीडियों में कहा,' जय माता दी। देखिए आज 18 अगस्त 2026 है। आज जय माता दी की कृपा से पेट्रोल का लंगर लगना था। यह काम आज से पहले किसी ने भी नहीं किया था। इससे इंद्र देव भी काफी खुश हैं और इसलिए बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। मैं नहीं चाहता कि बारिश में इतने लोग आएं और उनकी तबीयत खराब हो। इसलिए आज का लंगर मैं स्थगित कर रहा हूं।'