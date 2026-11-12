सप्ताह में इंसुलिन का केवल एक इंजेक्शन, गेम चेंजर साबित होगी ऐसी तकनीक; चंडीगढ़ में विशेषज्ञों ने जताई संभावना

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। भारत में डायबिटीज तेजी से गंभीर स्वास्थ्य चुनौती बनती जा रही है। आने वाले वर्षों में इसके मरीजों की संख्या में भारी वृद्धि होने की आशंका है। अंतरराष्ट्रीय अनुमानों के अनुसार, वर्ष 2050 तक दुनिया में डायबिटीज से पीड़ित लोगों की संख्या 853 मिलियन (85.3 करोड़) से अधिक हो सकती है।

इसी बढ़ते खतरे के बीच सवाल उठ रहा है कि क्या भविष्य में टाइप 1 डायबिटीज के मरीजों के लिए इंसुलिन उपचार के क्षेत्र में ऐसी तकनीकें गेम चेंजर साबित होंगी, जिनसे रोजाना इंजेक्शन लेने की जरूरत घटकर सप्ताह में केवल एक इंजेक्शन तक रह जाए।

पीजीआई चंडीगढ़ के एंडोक्रिनोलॉजी विभाग के पूर्व अध्यक्ष एवं डायरेक्टर जिनी हेल्थ डॉ. अनिल भंसाली ने विश्व मधुमेह दिवस के उपलक्ष्य में चंडीगढ़ प्रेस क्लब में आयोजित मीडिया संवाद के दौरान डायबिटीज की रोकथाम, उपचार और रिमिशन की संभावनाओं पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पिछले पांच वर्षों से वह डायबिटीज रिमिशन के क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं।

50 प्रतिशत मरीजों को पता ही नहीं कि उन्हें डायबिटीज है डॉ. भंसाली ने कहा कि करीब 50 प्रतिशत डायबिटीज मरीजों को अपनी बीमारी का पता तब तक नहीं चलता, जब तक उनकी स्क्रीनिंग नहीं होती। इसलिए देश के प्रत्येक नागरिक, विशेषकर व्यस्त जीवनशैली जीने वाले लोगों की नियमित डायबिटीज स्क्रीनिंग जरूरी है।

उन्होंने कहा कि युवाओं में, खासकर 20 से 30 वर्ष की उम्र के बीच, टाइप-2 डायबिटीज के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। यह टाइप-1 डायबिटीज से अलग है, जो एक ऑटोइम्यून बीमारी है। टाइप-2 डायबिटीज के बढ़ते मामलों के पीछे गलत खानपान, अस्वस्थ जीवनशैली और तेजी से बढ़ता वजन प्रमुख कारण हैं। उन्होंने कहा कि हम अपने जीन्स नहीं बदल सकते, लेकिन खानपान, शारीरिक गतिविधियों और वजन को नियंत्रित करना हमारे हाथ में है।

जंक फूड और लगातार बैठे रहना डायबिटीज को न्योता डॉ. भंसाली ने कहा कि खराब पोषण और सेडेंटरी लाइफस्टाइल यानी लगातार बैठे रहने की आदत डायबिटीज के दो बड़े दुश्मन हैं। सही और पौष्टिक भोजन से पेट भरकर खाने के बावजूद वजन नियंत्रित रखा जा सकता है, जबकि अनहेल्दी फूड की थोड़ी मात्रा भी शरीर में अनावश्यक कैलोरी बढ़ा सकती है।

पहले लोग छोटे-छोटे कामों के लिए भी पैदल चलते थे, लेकिन अब लंबे समय तक बैठे रहने की आदत ने शारीरिक गतिविधियां कम कर दी हैं। उन्होंने इसे स्वास्थ्य के लिए तंबाकू जैसी गंभीर चुनौती बताया। दुबले-पतले लोगों को भी डायबिटीज का खतरा उन्होंने कहा कि यह धारणा गलत है कि केवल मोटे लोगों को ही डायबिटीज होती है। सामान्य बीएमआई (18 से 23) वाले भारतीयों को भी टाइप-2 डायबिटीज हो सकती है। कई भारतीयों में पेट के आसपास जमा चर्बी मेटाबॉलिक जोखिम बढ़ाती है। इसलिए केवल शरीर का कुल वजन नहीं, बल्कि कमर के घेरे और पेट की चर्बी पर भी ध्यान देना जरूरी है।

पैकेट पर न्यूट्रिशन लेबलिंग जरूरी डॉ. भंसाली ने खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग पर न्यूट्रिशन लेबलिंग को महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा कि इससे आम लोगों को यह समझने में मदद मिलेगी कि वे क्या खा रहे हैं और उसमें कितनी कैलोरी, शुगर और फैट मौजूद है।

चीनी ही नहीं, गुड़ और शहद भी शुगर के स्रोत उन्होंने कहा कि चीनी, गुड़ और शहद जैसे किसी भी रूप में अतिरिक्त शुगर का सेवन कम से कम करना चाहिए। मिठाइयों, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और हाई फ्रुक्टोज वाले उत्पादों से परहेज करना बेहतर है।

आम, केला और अंगूर जैसे मीठे फलों को पूरी तरह छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन इनका सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए। सेब, नाशपाती और संतरे जैसे फल भी संतुलित मात्रा में खाए जा सकते हैं। साबुत फल जूस से बेहतर हैं, क्योंकि उनमें मौजूद फाइबर शुगर के अवशोषण की गति को धीमा करता है। वहीं अतिरिक्त चीनी और फुल फैट दूध से बनी स्मूदी में कैलोरी, फैट और शुगर की मात्रा बढ़ सकती है। डायबिटीज रिमिशन में वजन कम करना अहम डॉ. भंसाली ने कहा कि टाइप-2 डायबिटीज से पीड़ित अधिक वजन वाले मरीजों में वजन कम करने से काफी लाभ मिल सकता है। शुरुआती चरण में खानपान में सुधार और नियमित एक्सरसाइज के जरिए रिमिशन की बेहतर संभावनाएं रहती हैं।

इसके लिए डाइट में अनहेल्दी फैट और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट कम करने तथा फाइबर की मात्रा बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि डायबिटीज के मरीज अक्सर बीमारी का पता चलते ही चीनी, चावल और आलू समेत लगभग हर चीज खाना छोड़ देते हैं, जबकि इतनी सख्त डाइट लंबे समय तक जारी रखना मुश्किल होता है।

मरीजों को अनावश्यक पाबंदियों के बजाय संतुलित और टिकाऊ डाइट अपनानी चाहिए। डॉ. भंसाली ने कहा कि सही समय पर पहचान, वजन नियंत्रण, संतुलित खानपान और सक्रिय जीवनशैली के जरिए टाइप-2 डायबिटीज के प्रबंधन में महत्वपूर्ण बदलाव लाया जा सकता है।