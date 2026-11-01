चंडीगढ़ के जूडो कोच विवेक ठाकुर को मिली भारतीय जूनियर टीम की कमान, ताशकंद के लिए तराशेंगे खिलाड़ी

जागरण संवाददाता,चंडीगढ़। शहर के जूडो कोच विवेक ठाकुर को जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से भारतीय जूनियर जूडो टीम का कोच नियुक्त किया गया है। वह 18 से 22 नवंबर तक ताशकंद (उज्बेकिस्तान) में होने वाली विश्व चैंपियनशिप के लिए भारतीय खिलाड़ियों को तैयार करेंगे।

भारतीय टीम का प्रशिक्षण शिविर एक से 18 नवंबर तक भोपाल में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 14 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। विश्व चैंपियनशिप में भारत के सात खिलाड़ी देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। इनमें पांच महिला खिलाड़ी शामिल हैं।