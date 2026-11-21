एकता श्रेष्ठ, चंडीगढ़। शौक से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं। इसका उदाहरण देखने को मिलेगा सेक्टर-10 स्थित गवर्नमेंट म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी में चल रहे चंडीगढ़ कार्निवल-2026 में। यहां आपको 100 साल पुरानी आस्टिन से लेकर 1952 के माॅडल की मारिस माइनर देखने को मिलेगी।

रविवार को तीन दिवसीय कर्निवाल का समापन हो होगा। यहां विंटेज एंड क्लासिक कार क्लब चंडीगढ़ की ओर से विंटेज गाड़ियां प्रदर्शित की गई हैं। चंडीगढ़ के दिलराज सोही ने बताया कि उन्होंने करीब नौ साल पहले उत्तर प्रदेश से 1952 मॉडल की मारिस माइनर खरीदी थी।

इसके बाद से अलग-अलग गैरेज में कार को ठीक कराने का काम चल रहा था। अब कार पूरी तरह चलने की स्थिति में है। इस माॅडल का निर्माण कई दशक पहले बंद हो चुका है, इसलिए इसके स्पेयर पार्ट्स आसानी से नहीं मिलते। कभी दिल्ली तो कभी मुंबई जाकर उन्हें तलाशना पड़ता है।

सोही के मुताबिक, नई वीए सीरीज जारी कराने की सुविधा है, लेकिन इसके लिए पुराने टैक्स और अन्य बकाया चुकाने पड़ते हैं। साथ ही कार के पुराने दस्तावेज जुटाने होते हैं। 50 से 70 साल पुराने रिकॉर्ड तलाशना कई बार मुश्किल हो जाता है।

1925 माॅडल की आस्टिन सबसे पुरानी मोहाली के बलबीर सिंह विंटेज एंड क्लासिक कार क्लब के सदस्य हैं। उनके पास चार से पांच पुरानी कारें हैं और सभी चलने की स्थिति में हैं। इनमें 1925 माडल की आस्टिन सबसे पुरानी है। बलबीर सिंह ने बताया कि करीब 25 साल पहले पंजाब के एक व्यक्ति ने उन्हें यह कार मुफ्त में दी थी। उस समय वह गाड़ियों का काम करते थे और उनकी अपनी वर्कशाप थी। कार के कुछ पुर्जे बनवाने पड़ते हैं, जबकि कुछ दिल्ली और विदेशों से मंगवाए जाते हैं।

फिल्म फिरंगी में भी दिखी आस्टिन बलबीर सिंह की यह आस्टिन कार कामेडियन कपिल शर्मा की फिल्म फिरंगी में भी दिखाई दी थी। क्लब के सदस्य जसवंत सिंह ने बताया कि सेक्टर-10 की गैलरी में 18 विंटेज गाड़ियां प्रदर्शित की गई हैं।