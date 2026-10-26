ऊंचाहार एक्सप्रेस का चंडीगढ़ से प्रयागराज के बीच कई स्टेशनों पर बदला समय, 28 से लागू होगा नया शेड्यूल

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ से प्रयागराज के बीच चलने वाली ट्रेन नंबर 14218 ऊंचाहार एक्सप्रेस की समय-सारिणी में रेलवे ने बदलाव किया है। नई समय-सारिणी 28 अक्टूबर से लागू होगी।

ट्रेन चंडीगढ़ से पहले की तरह शाम 4:45 बजे रवाना होगी, लेकिन दिल्ली पहुंचने और आगे के कई स्टेशनों पर इसके आगमन व प्रस्थान के समय में बदलाव किया गया है। ट्रेन दिल्ली जंक्शन (पुरानी दिल्ली) पर पहले रात 9:05 बजे पहुंचती थी। अब इसका आगमन रात 9:15 बजे होगा।

यहां से ट्रेन पहले की तरह रात 9:30 बजे रवाना होगी। साहिबाबाद स्टेशन पर ट्रेन अब रात 9:58 बजे पहुंचेगी और 10 बजे रवाना होगी। गाजियाबाद में इसका आगमन रात 10:20 बजे और प्रस्थान 10:22 बजे निर्धारित किया गया है।