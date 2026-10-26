ऊंचाहार एक्सप्रेस का चंडीगढ़ से प्रयागराज के बीच कई स्टेशनों पर बदला समय, 28 से लागू होगा नया शेड्यूल
चंडीगढ़ से प्रयागराज के बीच चलने वाली ऊंचाहार एक्सप्रेस की समय-सारिणी में बदलाव किया गया है, जो 28 अक्टूबर से ...और पढ़ें
HighLights
दिल्ली, कानपुर सहित कई स्टेशनों पर आगमन-प्रस्थान बदला।
चंडीगढ़ स्टेशन से पहले की तरह शाम 4:45 बजे ही रवाना होगी।
पुरानी दिल्ली रात 9:05 बजे के बजाय 9:15 बजे तक पहुंचेगी।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ से प्रयागराज के बीच चलने वाली ट्रेन नंबर 14218 ऊंचाहार एक्सप्रेस की समय-सारिणी में रेलवे ने बदलाव किया है। नई समय-सारिणी 28 अक्टूबर से लागू होगी।
ट्रेन चंडीगढ़ से पहले की तरह शाम 4:45 बजे रवाना होगी, लेकिन दिल्ली पहुंचने और आगे के कई स्टेशनों पर इसके आगमन व प्रस्थान के समय में बदलाव किया गया है। ट्रेन दिल्ली जंक्शन (पुरानी दिल्ली) पर पहले रात 9:05 बजे पहुंचती थी। अब इसका आगमन रात 9:15 बजे होगा।
यहां से ट्रेन पहले की तरह रात 9:30 बजे रवाना होगी। साहिबाबाद स्टेशन पर ट्रेन अब रात 9:58 बजे पहुंचेगी और 10 बजे रवाना होगी। गाजियाबाद में इसका आगमन रात 10:20 बजे और प्रस्थान 10:22 बजे निर्धारित किया गया है।
चिपियाना बुजुर्ग स्टेशन पर ट्रेन का ठहराव नहीं होगा। अलीगढ़ जंक्शन पर ट्रेन अब रात 11:42 बजे पहुंचेगी और 11:47 बजे रवाना होगी। हाथरस जंक्शन पर इसका आगमन रात 12:09 बजे होगा। टुंडला जंक्शन पर ट्रेन रात 1:25 बजे पहुंचेगी और 1:30 बजे रवाना होगी।
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कानपुर और उन्नाव में भी बदलेगा समय
ट्रेन कानपुर सेंट्रल पर अब सुबह 5:40 बजे पहुंचेगी और 5:50 बजे रवाना होगी। उन्नाव स्टेशन पर इसका आगमन सुबह 6:14 बजे और प्रस्थान 6:16 बजे निर्धारित किया गया है।