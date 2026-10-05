ट्राईसिटी में युवाओं को खेल से जोड़कर नशे से दूर रखने की कोशिश, फिटनेस और Gen-Z पर फोकस

अंकेश ठाकुर, चंडीगढ़। राजनीति की पिच पर एक बड़ा रणनीतिक बदलाव देखने को मिल रहा हैं। राजनीतिक दल हो या पुलिस या सरकार ड्रग्स रूपी रावण को मारने के लिए अब खेल रूपी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर रहे हैं।

पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार जहां खेड़ां वतन पंजाब दीयां सीजन-4 का आयोजन कर रही है तो चंडीगढ़ में गली क्रिकेट के चार सत्र पूरे हो चुके हैं। इसी तर्ज पर पंचकूला में ‘नमो क्रिकेट लीग’ का आयोजन किया जा रहा है।

खेलों के आयोजन भले ही अलग-अलग राज्यों में हो लेकिन निशाना सबका एक ही हैं ट्राईसिटी में युवाओं को ड्रग्स से दूर रखना और अपने से जोड़ना। खेल रूपी ब्रह्मास्त्र की ताकत का अंदाजा तो इस बात से भी लगाया जा सकता हैं कि चंडीगढ़ पुलिस ने भी वालीबाल प्रतियोगिता आयोजित की है।

सियासी पिच पर प्रफुल्लित होता खेल खेल आयोजन के पीछे भले ही राजनीतिक लोग हो लेकिन इससे खेलों को फलने-फूलने का मौका मिल रहा हैं। पंजाब में हो रहे ‘खेड़ा वतन पंजाब दियां’ में न तो उम्र की कोई सीमा हैं और सीमित खेल।

पंजाब में हरेक खेलों का आयोजन हो रहा है। हालांकि चंडीगढ़ और पंचकूला में अभी तक क्रिकेट टूर्नामेंट ही आयोजित किए जा रहे हैं। लेकिन खिलाड़ियों में उत्साह भरपूर है। गली से स्टेडियम तक लाने का प्रयास: टंडन चंडीगढ़ भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष संजय टंडन का कहना है कि चार साल पहले गली क्रिकेट की शुरुआत बल्ला घुमाओ नशा भगाओ टैग लाइन के साथ युवाओं को नशे से बचाने के उद्देश्य से की गई थी।

कोशिश थी कि युवा गली और सड़क से निकलकर स्टेडियम तक आएं, खेलों की तरफ आकर्षित हों और नशे से दूर रहें। उन्होंने कहा कि अच्छी बात है कि दूसरे लोग भी युवाओं को नशे से बचाने और खेलों की ओर ले जाने के लिए ऐसे सकारात्मक प्रयास कर रहे हैं।