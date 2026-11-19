राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के काम में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर रोक लगा दी गई है।

मुख्य सचिव कार्यालय की चुनाव शाखा ने इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को निर्देश जारी किए हैं। आदेशों के अनुसार एसआईआर का काम पूरा होने तक चुनाव आयोग की पूर्व अनुमति के बिना इससे जुड़े किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का तबादला नहीं किया जा सकेगा।

मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए। यह निर्देश मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा की ओर से छह नवंबर को भेजे गए पत्र के आधार पर जारी किए गए हैं।