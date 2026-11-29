

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। लग्जरी फ्लैट देने के नाम पर लोगों से निवेश करवाकर ठगी करने के आरोप में चंडीगढ़ पुलिस ने सुषमा ग्रुप के डायरेक्टर प्रतीक मित्तल को गिरफ्तार किया है। पुलिस के पीओ एंड समन स्टाफ ने उसे पकड़ा।

उसके खिलाफ जिला अदालत में चेक बाउंस के पांच मामले चल रहे हैं। लंबे समय से अदालत में पेश नहीं होने पर उसे भगोड़ा घोषित किया जा चुका था। उसके खिलाफ प्राॅपर्टी डील के नाम पर धोखाधड़ी का मामला भी दर्ज है।

पुलिस के अनुसार, आरोपित लोगों को लग्जरी हाउसिंग सोसायटी में आलीशान फ्लैट दिलाने का झांसा देकर निवेश करवाता था। फ्लैट के आवंटन और डिलीवरी को लेकर झूठे वादे किए गए। भुगतान से जुड़े विवाद और चेक बाउंस होने के बाद उसके खिलाफ कई शिकायतें दर्ज हुईं।