मोहाली पुलिस की कस्टडी में स्नैचिंग के आरोपित की मौत, कई वारदातों के खुलासे की थी उम्मीद, विसरा-दिल जांच के लिए भेजे

संवाद सहयोगी, जीरकपुर। थाने में पुलिस कस्टडी में स्नैचिंग के आरोपित की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई। उसके खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हैं। युवक नशा करने का आदि था। उसके शरीर का काफी हिस्सा नशे के इंजेक्शन से गोदा हुआ था।

जान गंवाने वाला 23 वर्षीय रजनीश शर्मा ढकोली की शक्ति एनक्लेव का रहने वाला था और पिछले कुछ समय से वीआईपी रोड स्थित रेल विहार सोसायटी में मामा के पास रह रहा था। रजनीश को शनिवार को स्नैचिंग के एक मामले में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था।

पुलिस ने बताया कि जिन पुरानी घटनाओं की सीसीटीवी फुटेज उनके हाथ लगी थी, उनमें दिख रहा चेहरा रजनीश से मेल खाता था। इसलिए उसकी गिरफ्तारी से कई स्नैचिंग मामलों के खुलासे होने की उम्मीद थी। सूचना के अनुसार रात करीब साढ़े 9 बजे रजनीश की तबीयत अचानक खराब हुई। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डाॅक्टरों ने कुछ देर की जांच के बाद रजनीश को मृत घोषित कर दिया। न्यायिक मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जांच के लिए पहुंची घटना की जानकारी मिलते ही न्यायिक मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जांच के लिए सुबह थाने पहुंचीं और करीब डेढ़ घंटे तक मौजूद अधिकारियों से विस्तृत पूछताछ की। इसके बाद डेराबस्सी अस्पताल में न्यायिक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में तीन डाक्टरों, डाॅ. सचिन, डाॅ. दपिंदर और डाॅ. जैसिका के पैनल ने पोस्टमार्टम किया।

शरीर पर नहीं मिले मारपीट के निशान डाॅक्टरों के अनुसार रजनीश के शरीर पर किसी प्रकार की मारपीट के निशान नहीं मिले। प्राथमिक जांच में उसकी मौत का कारण नशे की पूर्ति न हो पाना माना जा रहा है। पुख्ता कारण जानने के लिए विसरा और मृतक का दिल फोरेंसिंक जांच के लिए भेजा जाएगा।