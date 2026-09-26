चंडीगढ़ की पूर्व SDM शिल्पी पात्तर को राहत नहीं, 9 साल पुराने रिश्वत मामले में पुनर्विचार याचिका हाईकोर्ट से खारिज

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। भ्रष्टाचार के नौ साल पुराने मामले में आरोपित पूर्व एसडीएम शिल्पी पात्तर की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। शिल्पी ने हाईकोर्ट के एक फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की थी। वह याचिका भी हाईकोर्ट ने खारिज कर दी।

हाईकोर्ट ने अब सीबीआई कोर्ट में लंबित मामले के जल्द निपटारे के भी निर्देश दिए हैं। इस केस में शिल्पी के अलावा उनके पति धीरज दत्त और एक बिचौलिया जीएस बराड़ भी आरोपित हैं। वर्ष 2017 में सीबीआई ने शिल्पी को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद शिल्पी ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की। उसने हरियाणा सरकार की ओर से सीबीआई को उसके खिलाफ केस चलाने के लिए दी गई अभियोजन मंजूरी को हाईकोर्ट में चुनौती दी।