'दलबदलुओं को टिकट नहीं, वोट नहीं', चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव से पहले पाला बदलने वाले नेताओं पर भड़की SIA

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सेकेंड इनिंग्स एसोसिएशन (एसआइए) ने आगामी चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में राजनीतिक दलों से दलबदलू नेताओं को टिकट नहीं देने की अपील की है।

एसआइए अध्यक्ष आरके गर्ग ने कहा कि जो पार्षद किसी एक राजनीतिक दल के टिकट पर चुनाव जीतकर जनता का विश्वास हासिल करते हैं, उनका केवल राजनीतिक सुविधा, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा या दोबारा टिकट मिलने की बेहतर संभावना के लिए दल बदलना गंभीर सवाल खड़े करता है।

ईमानदारी और निरंतरता वाले उम्मीदवारों को चुनें गर्ग ने कहा कि जनता किसी उम्मीदवार को केवल व्यक्तिगत रूप से नहीं, बल्कि उसके राजनीतिक दल और विचारधारा के आधार पर भी अपना समर्थन देती है। ऐसे में चुनाव जीतने के बाद दल बदलना मतदाताओं के भरोसे और राजनीतिक नैतिकता के खिलाफ है।

उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों को ऐसे नेताओं को टिकट देने से इनकार करने का साहस दिखाना चाहिए। यदि कोई दल चुनावी लाभ के लिए किसी ऐसे नेता को फिर टिकट देता है, जो बार-बार राजनीतिक पाला बदलता रहा है, तो अंतिम फैसला मतदाताओं को करना चाहिए। एसआइए का नारा है- “दलबदलुओं को टिकट नहीं, दलबदलुओं को वोट नहीं।”