पिघलती घड़ियां, लंबे पैरों वाले हाथी..., चंडीगढ़ में सजी सल्वाडोर डाॅली की दुर्लभ कलाकृतियां; जानिये कौन थे ये चित्रकार

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पिघलती हुई घड़ियां, लंबे पैरों वाले हाथी...कुछ ऐसी ही दुर्लभ कलाकृतियां सेक्टर-11 स्थित 105आर्ट्स गैलरी में सजी हैं। इन पेंटिंग्स की 20वीं सदी के सबसे प्रसिद्ध चित्रकार सल्वाडोर डाॅली ने बनाया है। डाॅली की मूल कलाकृतियों की कीमत करीब 10 लाख रुपये से शुरू होती है।

‘डाली ड्रीम्स इन चंडीगढ़’ नाम से 30 नवंबर तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में डाॅली की मूल चित्रकारी, नक्काशी, जलरंग चित्र और दीवार पर सजाई जाने वाली कलाकृतियां प्रदर्शित की गई हैं। प्रदर्शनी में पौराणिक कथाओं, साहित्य, विज्ञान और सपनों से प्रेरित रचनाएं देखने को मिलेंगी।

भारत में यह प्रदर्शनी केवल चंडीगढ़ और मुंबई में आयोजित की जा रही है। पियरे अर्जिलेट संग्रह से लाई गई इन कलाकृतियों के पीछे डाॅली और अर्जिलेट परिवार की तीन दशक पुरानी दोस्ती की कहानी है। प्रदर्शनी के उद्घाटन अवसर पर कला इतिहासकार डॉ. अलका पांडे, अंतरराष्ट्रीय कला विशेषज्ञ क्रिस्टीन अर्जिलेट और गैलरी की संस्थापक मेहक भान ने डाली के व्यक्तित्व और कला पर चर्चा की।