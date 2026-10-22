पंजाबी युवक के नाम पर अमेरिका में बदलेगा कानून, घोड़ा-बग्गी पर लगेगी रोक; न्यूयॉर्क सिटी काउंसिल में आज होगी वोटिंग

रोहित कुमार, चंडीगढ़। पंजाब के पठानकोट के 18 वर्षीय रोमांच महाजन की दर्दनाक मौत के बाद न्यूयॉर्क में घोड़ागाड़ियों पर प्रतिबंध लगाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है।

रोमांच की याद में प्रस्तावित ‘रोमांच लॉ’ पर 22 अक्टूबर को न्यूयॉर्क सिटी काउंसिल में मतदान होना है। इस कानून के तहत सेंट्रल पार्क सहित पूरे शहर में घोड़ों से चलने वाली गाड़ियों को चरणबद्ध तरीके से बंद करने का प्रस्ताव है। इसके लिए जून 2028 की समयसीमा तय की गई है।

फोटो- रोमांच महाजन 17 जून को हुई थी मौत रोमांच अपने परिवार के साथ पहली बार न्यूयॉर्क घूमने गए थे। 17 जून, 2026 को सेंट्रल पार्क में घोड़ागाड़ी की सवारी के दौरान अचानक घोड़ा बेकाबू होकर भागने लगा। इसी दौरान रोमांच की मां प्रिया महाजन चलती गाड़ी से नीचे गिर गईं। मां को बचाने के लिए रोमांच ने भी चलती घोड़ागाड़ी से छलांग लगा दी। इस दौरान उनके सिर में गंभीर चोटें आईं और अस्पताल में उनकी मौत हो गई।



राइडर लॉ से बना रोमांच लॉ

घोड़ागाड़ियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए पहले ‘राइडर लॉ’ के नाम से विधेयक पर चर्चा हो रही थी। हादसे के बाद न्यूयॉर्क सिटी काउंसिल के सदस्य क्रिस्टोफर मार्टे ने इसका नाम बदलकर ‘रोमांच लॉ’ कर दिया।

इस प्रस्ताव का उद्देश्य घोड़ागाड़ियों से जुड़े हादसों को रोकना और शहर में इस तरह की सवारी को समाप्त करना है। प्रस्ताव के अनुसार, जून 2028 तक घोड़ागाड़ियों को शहर से हटाने का लक्ष्य है।

मेयर जोहरान ममदानी और सिटी काउंसिल की स्पीकर जूली मेनन ने भी इस प्रस्ताव पर सहमति जताई है। हालांकि, घोड़ागाड़ी चालकों की यूनियन इसका विरोध कर रही है। यूनियन ने प्रस्तावित प्रतिबंध को अदालत में चुनौती देने की बात कही है। ऐसे में मतदान के बाद कानून को लागू करने की प्रक्रिया और उसके विरोध पर भी नजर रहेगी।

प्रशासन पर 880 करोड़ रुपये के मुआवजे का मुकदमा

रोमांच के परिवार ने अगस्त 2026 में न्यूयॉर्क शहर के प्रशासन और संबंधित विभागों के खिलाफ 10.5 करोड़ डॉलर (करीब 880 करोड़ रुपये) के मुआवजे का मुकदमा दायर किया था। परिवार का आरोप है कि सेंट्रल पार्क में जमीन पर मौजूद आवारा विद्युत प्रवाह (स्ट्रे वोल्टेज) के कारण घोड़ा घबरा गया और बेकाबू होकर भागने लगा। परिवार का दावा है कि प्रशासन को इस खतरे की पहले से जानकारी थी, लेकिन इसे दूर करने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाए गए।



रोमांच के नाम पर प्रस्तावित कानून पर होने वाला मतदान इस हादसे के बाद शुरू हुई मुहिम का अहम पड़ाव माना जा रहा है। यदि विधेयक पारित होता है, तो न्यूयॉर्क में वर्षों से चली आ रही घोड़ागाड़ी की सवारी को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का रास्ता साफ हो सकता है। हालांकि, कानून का अंतिम स्वरूप और इसे लागू करने की प्रक्रिया मतदान के बाद स्पष्ट होगी।