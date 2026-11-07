न्यू चंडीगढ़ में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल से 70.19 लाख की ठगी, साइबर ठगों ने फर्जी शेयर निवेश के जाल में फंसाया

जागरण संवाददाता, मोहाली। शेयर मार्केट में कम समय में मोटा मुनाफा दिलाने का झांसा देकर साइबर ठगों ने न्यू चंडीगढ़ निवासी भारतीय सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल से 70,19,608 रुपये ठग लिए।

आरोपितों ने फेसबुक पर निवेश का विज्ञापन दिखाकर उन्हें वाट्सएप ग्रुप से जोड़ा और फर्जी ट्रेडिंग एप डाउनलोड करवाकर अलग-अलग बैंक खातों में रकम जमा कराई। 68 वर्षीय ओम प्रकाश की शिकायत पर अज्ञात आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में दर्ज जीरो एफआईआर के मुताबिक, फेसबुक पर शार्ट टर्म निवेश से मुनाफे का विज्ञापन देखकर ओम प्रकाश वाट्सएप लिंक के जरिए करीब 150 सदस्यों वाले ग्रुप से जुड़े। सदस्यों के कहने पर उन्होंने (IISI NOXUS) एप डाउनलोड की।

आरोपितों ने डीएमए अकाउंट खोलने के नाम पर उनसे पैन कार्ड और आधार कार्ड की जानकारी ली। दो सितंबर से 21 अक्टूबर 2026 के बीच ओम प्रकाश ने अलग-अलग तारीखों पर विभिन्न बैंक खातों में कुल 44 लाख रुपये जमा कर शेयर खरीदे।

एप पर उनके खाते में 2,61,96,000 रुपये का मुनाफा दिखाया गया। रकम निकालने के लिए 10 प्रतिशत ब्रोकर फीस के नाम पर उनसे 26,19,608 रुपये और जमा करवाए गए। बाद में 13 लाख रुपये की अतिरिक्त मांग की गई, जिसे उन्होंने देने से इनकार कर दिया।