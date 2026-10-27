चंडीगढ़ में लंबे समय बाद Rapido का लाइसेंस बहाल, अब यात्रा के लिए कैब और बाइक टैक्सी कर सकेंगे बुक

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ में लंबे समय के बाद रैपिडो का एग्रीगेटर लाइसेंस बहाल कर दिया गया है। परिवहन सचिव ने कंपनी की अपील पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। इससे रैपिडो की सेवाएं जारी रहने का रास्ता साफ हो गया है।

यात्रा के लिए मोबाइल फोन पर एक से कैब और बाइक टैक्सी बुक की जा सकेग। कंपनी का दावा है कि फिलहाल शहर में वैध एग्रीगेटर लाइसेंस रखने वाला वह एकमात्र प्लेटफाॅर्म है। कंपनी के अनुसार, राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) के आदेश के खिलाफ उसने अपील दायर की थी।