अजय अग्निहोत्री, मोहाली। पंजाब के युवाओं का सशस्त्र सेनाओं में अधिकारी बनने का सिलसिला जारी है। मोहाली स्थित महाराजा रणजीत सिंह आर्म्ड फोर्सेज प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट के दो पूर्व कैडेट अनुताज सिंह और अक्षांश अग्रवाल भारतीय नौसेना में अधिकारी बन गए हैं।

केरल के एझिमाला स्थित भारतीय नौसेना अकादमी में शनिवार को आयोजित पासिंग आउट परेड के दौरान दोनों को कमीशन मिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने परेड का निरीक्षण किया। गुरदासपुर निवासी अनुताज सिंह के माता-पिता शिक्षक हैं। उनकी मां सरकारी हाई स्कूल माड़ी टांडा और पिता सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल नौशहरा माजरा सिंह में कार्यरत हैं। वहीं, फतेहगढ़ साहिब निवासी अक्षांश अग्रवाल व्यवसायी परिवार से संबंध रखते हैं। दोनों की उपलब्धि के साथ ही महाराजा रणजीत सिंह संस्थान से प्रशिक्षण लेकर भारतीय सशस्त्र सेनाओं में कमीशंड अधिकारी बनने वाले कैडेटों की संख्या 200 हो गई है। मंत्री अमन अरोड़ा ने दी बधाई पंजाब के रोजगार सृजन, कौशल विकास एवं प्रशिक्षण मंत्री अमन अरोड़ा ने दोनों युवाओं को बधाई देते हुए कहा कि उनकी सफलता साबित करती है कि संस्थान विभिन्न सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से आने वाले प्रतिभाशाली युवाओं को सेना में अधिकारी बनने के समान अवसर उपलब्ध करा रहा है।

उन्होंने दोनों अधिकारियों को पूरे समर्पण और पेशेवर प्रतिबद्धता के साथ देश की सेवा करने के लिए प्रेरित किया। संस्थान के निदेशक मेजर जनरल अजय एच. चौहान (सेवानिवृत्त) ने बताया कि अब तक संस्थान के 200 कैडेट सशस्त्र सेनाओं में कमीशंड अधिकारी बन चुके हैं।