प्रसिद्ध पंजाबी गायक गिल रौंता अकाली दल ‘वारिस पंजाब दे’ में शामिल, मोहाली में हुआ बड़ा ऐलान

जागरण संवाददाता, मोहाली। पंजाबी संगीत जगत की प्रसिद्ध शख्सियत, लेखक एवं गायक गिल रौंता अकाली दल ‘वारिस पंजाब दे’ में शामिल हो गए। उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष बापू तरसेम सिंह, वरिष्ठ नेता एवं दाखा विधायक मनप्रीत सिंह इयाली और लोकसभा सदस्य भाई सरबजीत सिंह खालसा की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की।

इस दौरान मनप्रीत सिंह इयाली और गिल रौंता ने संबोधित करते हुए पार्टी की आगामी गतिविधियों और संगठन को मजबूत करने को लेकर विचार रखे। बताया पार्टी का उद्देश्य मनप्रीत सिंह इयाली ने कहा कि अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़ी शख्सियतों का संगठन के साथ जुड़ना सकारात्मक पहल है। उन्होंने कहा कि पार्टी का उद्देश्य पंजाबियों की भावनाओं और लोगों की उम्मीदों की आवाज को मजबूती से उठाना है।