डेराबस्सी में नहरी पानी पहुंचाने की योजना विचाराधीन, मंत्री बोले- जमीन अधिग्रहण और फंड मिलते ही शुरू होगा काम

रोहित कुमार, चंडीगढ़। डेराबस्सी हलके में नहरी पानी की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रोजेक्ट अभी विचाराधीन है। प्रस्तावित नहर की अलाइनमेंट में बदलाव किया जाना है और यह काम प्रगति पर है। प्रोजेक्ट का काम तभी शुरू हो सकेगा, जब विभाग जमीन अधिग्रहण करने की स्थिति में होगा और इसके लिए जरूरी फंड उपलब्ध होंगे। जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने शुक्रवार को विधानसभा में विधायक कुलजीत सिंह रंधावा के सवाल के जवाब में यह जानकारी दी।

विधायक कुलजीत सिंह रंधावा ने पंजाब विधानसभा में सत्र के दौरान कॉलिंग अटेंशन प्रस्ताव के माध्यम से डेराबस्सी हलके में नहरी पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं होने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि हलके के लोग लंबे समय से पीने के पानी के लिए नहरी जल की सुविधा से वंचित हैं। राज्य के दूसरे हलकों में नहरी पानी की आपूर्ति उपलब्ध है, लेकिन डेराबस्सी में इस संबंध में अभी तक कोई ठोस कार्रवाई शुरू नहीं की गई है।