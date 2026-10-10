बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को बड़ा सहारा, पंजाब सरकार ने 36.39 लाख लोगों के खातों में भेजे 3243 करोड़ रुपये

डॉ सुमित सिंह श्योराण चंडीगढ़। पंजाब में बुजुर्गों, दिव्यांगों, विधवाओं, बेसहारा महिलाओं और आश्रित बच्चों को आर्थिक सहायता देने के लिए सरकार ने चालू वित्त वर्ष में अब तक 3,243 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की है।

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत राज्य के 36.39 लाख लाभार्थियों को इसका लाभ मिला है। सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने यह जानकारी देते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक समय पर आर्थिक सहायता पहुंचाना है।

मंत्री के अनुसार, विधवाओं एवं बेसहारा महिलाओं और आश्रित बच्चों के लिए 841.76 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इससे करीब 9.45 लाख लाभार्थियों को सहायता मिली है। वहीं, बुजुर्गों और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 2,401.67 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, जिससे करीब 26.94 लाख लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं।

बुजुर्गों और दिव्यांगों को सबसे अधिक सहायता जारी आंकड़ों के अनुसार, कुल वित्तीय सहायता में से करीब 74 प्रतिशत राशि बुजुर्गों और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए जारी की गई है। वहीं, करीब 26 प्रतिशत राशि विधवाओं, बेसहारा महिलाओं और आश्रित बच्चों को दी गई है।