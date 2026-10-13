4 महीने में 13.60 लाख वोटर्स हटे, पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले क्यों घटी इतनी बड़ी संख्या? देखें आंकड़े

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद फाइनल लिस्ट जारी कर दी गई है। सूची में नौ जून, 2026 को 21461043 पंजीकृत मतदाता थे। लेकिन अंतिम सूची में यह संख्या 20100727 रह गई है यानी 1360316 वोटर्स कम हो गए हैं।

अंतिम मतदाता सूची में पंजाब विधानसभा की 117 सीटों में 10376026 पुरुष, 9724195 महिलाएं और 506 थर्ड-जेंडर वोटर शामिल हैं। सीईओ अनिंदिता मित्रा ने कहा कि इससे यह साफ हुआ है कि सूची में एलिजिबल वोटर्स को जोड़ा गया है। इनमें 18 और 19 साल के 2.93 लाख पहली बार वोट देने वाले वोटर्स शामिल हैं। पंजाब की मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची की फिजिकल और सॉफ्ट कॉपी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को सौंप दी गई हैं। मतदाता CEO पंजाब पोर्टल (www.ceopunjab.gov.in) या नागरिक सेवा पोर्टल (www.voters.eci.gov.in) से सूची देख और डाउनलोड कर सकते हैं या फिर जिला निर्वाचन अधिकारियों (DEOs), निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (EROs) और बूथ स्तर के अधिकारियों (BLOs) के कार्यालयों में इसकी समीक्षा कर सकते हैं।

25 जून को हुई थी शुरुआत पंजाब में एसआईआर की शुरुआत 25 जून, 2026 को हुई थी। इस बीच बीएलओ ने घर-घर जाकर गणना की। 13 अगस्त को 19394435 मतदाताओं के साथ मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित की गई थी। इसके बाद दावों और आपत्तियों के चरण में, 19 रोल ऑब्जर्वर, DEO और CEO ने बड़े पैमाने पर फील्ड इंस्पेक्शन और सुपर-चेकिंग की।

जिन वोटर्स के रिकॉर्ड में कमियां थीं या जो अनमैप्ड थे, ऐसे 3549036 वोटर्स को नोटिस भेजे गए। गांव के लेवल पर सुनवाई और वेरिफिकेशन के बाद 86038 वोटर्स को 'स्पीकिंग ऑर्डर' के जरिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। एसआइआर: जालंधर में 1525450 वोटर, 124496 हुए कम वहीं, जालंधर जिले में आयोग द्वारा जारी की गई फाइनल वोटर सूची में जिले में 1525450 वोटर बचे हैं। एसआइआर सर्वे शुरू होने से पहले जिले में कुल 1649946 वोटर थे। इस हिसाब से सर्वे पूरा होने के बाद जिले में 124496 वोटर कम हो गए हैं।

हालांकि, एसआइआर के प्रथम चरण के बाद जिले में 1464949 वोटर बचे थे। इस हिसाब से 184997 वोटर कम हुए थे। वहीं, दूसरे चरण के तहत 12 सितंबर तक दावे व आपत्तियां मांगी गई थी, जिसे दूर करने के बाद 60501 वोटरों की बढ़ोतरी के साथ 1525450 वोटर हो गए हैं।

चुनाव आयोग द्वारा जिले में 25 जून को एसआइआर सर्वे की शुरू हुई थी। पहले चरण में बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा घर घर जाकर 1649946 वोटरों को इन्यूमरेशन फार्म बॉटे गए थे। इनमें से 1464949 वोटरों ने अपने इन्यूमरेशन फार्म विभाग को जमा करवा दिए, जबकि 184997 वोटरों द्वारा फार्म प्राप्त नहीं हुए। इस हिसाब से 184997 वोटर सूची से कम हो गए थे। 13 अगस्त को ड्राफ्ट सूची जारी करने तथा 12 सितंबर तक दावे च आपत्तियां लेने के बाद फिर से 50501 वोटरों की एंट्री के बाद 1525450 वोटर फाइनल सूची में शामिल हो गए हैं। हालांकि, नई वोट बनाने की प्रक्रिया जारी रहेगी।