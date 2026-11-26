जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब यूनिवर्सिटी के सेक्टर-14 स्थित ब्लाॅक-ए में कार दीवार से टकराने पर घायल ड्राइवर बाल कृष्ण के पास से जिगाना समेत दो अवैध पिस्टल और 19 कारतूस बरामद हुए थे। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपित पंजाब के लुधियाना जिले के गांव जैनपुर का सरपंच है।

सेक्टर-11 थाना पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बुधवार शाम पंजाब नंबर की कार पंजाब यूनिवर्सिटी के पास दीवार से टकरा गई थी। हादसे में चालक बाल कृष्ण घायल हो गया था और उसे इलाज के लिए जीएमएसएच-16 में भर्ती करवाया गया।

जांच के दौरान उसके कब्जे से दो पिस्टल, तीन मैगजीन और 19 कारतूस बरामद हुए। पुलिस पूछताछ में बाल कृष्ण ने बताया कि सरपंच होने के कारण गांव के कई लोगों के साथ उसकी दुश्मनी चल रही । इसी के चलते उसने आत्मरक्षा के लिए हथियार रखे हुए थे।