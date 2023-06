Punjab Politics: तीन माह के अंदर यूथ अकाली दल का करूंगा पुनर्गठन, पंजाब प्रधान सर्बजीत सिंह झिंजर का बयान

यूथ अकाली दल के नवनियुक्त पंजाब प्रधान सर्बजीत सिंह झिंजर अपने साथियों समेत शुकराना करने के लिए तख्त श्री केसगढ़ साहिब आनंदपुर साहिब पहुंचे। उनके साथ पूर्व शिक्षा मंत्री डा. दलजीत सिंह चीमा भी उपस्थित थे। झिंजर ने कहा कि यूथ अकाली दल शिरोमणि अकाली दल का एक हरियावल दस्ता है। जिसमें उन नौजवानों को आगे लाया जाएगा जो पिछले कई सालों से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं।

तीन माह के अंदर यूथ अकाली दल का करूंगा पुनर्गठन, पंजाब प्रधान सर्बजीत सिंह झिंजर का बयान

आनंदपुर साहिब (रूपनगर), जागरण संवाददाता। यूथ अकाली दल के नवनियुक्त पंजाब प्रधान सर्बजीत सिंह झिंजर अपने साथियों समेत शुकराना करने के लिए तख्त श्री केसगढ़ साहिब आनंदपुर साहिब पहुंचे। उनके साथ पूर्व शिक्षा मंत्री डा. दलजीत सिंह चीमा भी उपस्थित थे। तीन माह के अंदर अंदर यूथ अकाली का फिर गठन झिंजर ने कहा कि यूथ अकाली दल शिरोमणि अकाली दल का एक हरियावल दस्ता है। जिसमें उन नौजवानों को आगे लाया जाएगा जो पिछले कई सालों से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और इस काम के लिए वह आते समय में पूरे राज्य का दौरान करते तीन माह के अंदर अंदर यूथ अकाली का फिर गठन करेंगे। मुख्यमंत्री पर साधा निशाना उन्होंने कहा कि जो मुख्यमंत्री सत्ता के नशे में गुरु साहिब द्वारा बख्शे पांच ककारों की बेअदबी करता है वह राज्य का क्या भला करेगा। विशेष मुहिम चलाएंगे और सिख नौजवानों को लामबंद करेंगे।

