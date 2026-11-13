पंजाब पुलिस के PSO ने की आत्महत्या, चंडीगढ़ में PU के बॉटेनिकल गार्डन में लाइसेंसी पिस्टल से सिर में मारी गोली

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब पुलिस के पीएसओ (पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर) हेड कॉन्स्टेबल गुरमंगल सिंह ने शुक्रवार को खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी के बॉटनिकल गार्डन में अपनी लाइसेंसी पिस्टल से सिर में गोली मारी।

गुरमंगल सिंह पीयू के बाॅटनी विभाग के हेड माली शेर सिंह के पीएसओ थे। वे मूलरूप से अमृतसर के रहने वाले थे। घटना की सूचना मिलते ही संबंधित अधिकारियों में हड़कंप मच गया।

पीएसओ ने किन परिस्थितियों में यह कदम उठाया, फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया है। घटना के बाद पीएसओ की स्थिति और आत्महत्या के कारणों को लेकर जानकारी जुटाई जा रही है।