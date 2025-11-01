Language
    पूर्व DIG भुल्लर ने एफआईआर दर्ज करवाने के नाम पर मांगी थी 10 लाख की रिश्वत, व्यापारी ने नहीं दिए पैसे तो कही ये बात

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 11:25 AM (IST)

    पूर्व डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के रिश्वत मामले में गिरफ्तार होने के बाद पंजाब पुलिस के कई पुराने मामले सामने आ रहे हैं।डेराबस्सी के एक व्यापारी से एफआईआर दर्ज कराने के नाम पर एक बिचौलिए ने 10 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी। रिश्वत न देने पर व्यापारी की फाइल दबा दी गई। अब मोहाली के कई पुलिस अधिकारी निशाने पर हैं।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पूर्व डीआइजी हरचरण सिंह भुल्लर के रिश्वत केस में पकड़े जाने के बाद पंजाब पुलिस की कई पुरानी परतें अब खुलने लगी हैं। भुल्लर के लिए केवल कृष्णु शारदा ही नहीं बल्कि और भी कई बिचौलिए काम करते थे। ऐसा ही एक मामला सामने आया जिसमें डेराबस्सी के एक व्यापारी से एक बिचौलिए ने एफआइआर दर्ज करवाने के नाम पर 10 लाख रिश्वत मांगी थी।

    यह रिश्वत भी पूर्व डीआइजी भुल्लर के नाम पर ही मांगी गई थी। उसने व्यापारी से कहा था कि वह कृष्णु के जरिए ही डीआइजी से उसका काम करवा देगा। हालांकि उसने यहां तक भी कहा था कि अगर रिश्वत नहीं दी गई तो उसकी फाइल दबा दी जाएगी।

    आखिर में हुआ भी ऐसा ही और व्यापारी की फाइल भुल्लर के कहने पर एसएसपी मोहाली के आफिस ने दबा दी। अब रिश्वत मामले में पकड़े जाने के बाद मोहाली के कई पुलिस अधिकारी भी निशाने पर हैं।