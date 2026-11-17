रोहित कुमार, चंडीगढ़। पंजाब की मंडियों में धान की खरीद के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा होने की आशंका सामने आई है। खरीद केंद्रों में धान की वास्तविक मौजूदगी के बिना ही सरकारी रिकॉर्ड में खरीद दर्ज किए जाने के मामले सामने आने के बाद सरकार ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है।

फाजिल्का जिले के अबोहर में दो ऐसी आढ़ती फर्मों ने करीब 11 हजार क्विंटल धान की खरीद दिखाई, जिनका सत्यापन करने पर न कार्यालय मिला और न ही कोई पंजीकृत कर्मचारी। मामले में मार्कफेड के वरिष्ठ शाखा अधिकारी और मार्केट कमेटी के सचिव को निलंबित कर दिया गया है। सात आढ़ती फर्मों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू की गई है।

अबोहर में पिछले कुछ दिनों के दौरान धान खरीद के आंकड़ों में अचानक बढ़ोतरी होने पर अधिकारियों को संदेह हुआ। इसके बाद करीब 28 फर्मों के रिकॉर्ड की जांच की गई। इसमें दो फर्मों की ओर से लगभग 11 हजार क्विंटल धान खरीदे जाने का रिकॉर्ड सामने आया।

दोनों फर्म सितंबर 2026 में पंजीकृत हुई थीं। जब अधिकारियों ने इनके पते पर जाकर सत्यापन किया तो वहां कोई कार्यालय नहीं मिला। इनके नाम पर कोई पंजीकृत कर्मचारी भी नहीं था। जांच में इन फर्मों और संबंधित अधिकारियों के बीच संभावित मिलीभगत की आशंका जताई गई है।

21 किसानों का धान खरीद केंद्र में दिखाया इस मामले में मार्कफेड के वरिष्ठ शाखा अधिकारी कुलदीप सिंह और मार्केट कमेटी अबोहर के सचिव अमनदीप सिंह कंग को निलंबित किया गया है। जांच के दौरान पांच अन्य फर्मों की खरीद भी संदिग्ध मिली। इन फर्मों ने 21 किसानों का धान खरीद केंद्र में मौजूद दिखाया था, लेकिन मौके पर भौतिक सत्यापन के दौरान वहां कोई फसल नहीं मिली। हैरानी की बात यह है कि इन फर्मों को नया बारदाना भी जारी किया गया था।

जांच एजेंसियों को आशंका है कि राजस्थान या दूसरे राज्यों से लाए गए धान अथवा स्थानीय किसानों से कम कीमत पर खरीदी गई फसल को सरकारी खरीद केंद्र में खरीदा हुआ दिखाया गया। अबोहर की राजस्थान से लगती सीमा के कारण दूसरे राज्यों से धान लाकर सरकारी खरीद में शामिल करने की आशंका भी जांच के दायरे में है। दोनों संदिग्ध फर्मों के नाम पर दिखाई गई खरीद का भुगतान रोक दिया गया है। मंडी बोर्ड को भी कार्रवाई के लिए लिखा गया है।

भुल्लथ में भी 22 हजार बोरियों का मामला उधर, कपूरथला जिले के भुल्लथ में भी इसी तरह की शिकायत सामने आई है। शिकायत के अनुसार, मंडी से 22 हजार बोरियां धान एक राइस मिल में पहुंचाकर उतारने का रिकॉर्ड दर्ज किया गया, लेकिन मंडी से मिल तक के रास्ते में लगे सीसीटीवी कैमरों में इन बोरियों की ढुलाई का कोई फुटेज नहीं मिला। सरकार ने पूनसप के अधिकारियों को मामले की जांच कर जल्द रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं।

180 लाख टन का लक्ष्य पार पंजाब में इस सीजन के लिए 180 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा गया था, जबकि मंडियों में आवक 188 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गई है। सरकारी एजेंसियां 183 लाख मीट्रिक टन खरीद चुकी हैं।