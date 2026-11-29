डिजिटल डेस्‍क, चंडीगढ़/वाराणसी। श्री गुरु रविदास जी महाराज जी के 650वें प्रकाश पर्व को समर्पित समारोह में शामिल होने के लिए भगवंत मान सरकार का एक उच्च स्तीय प्रतिनिधिमंडल, जिसका नेतृत्व कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा, डॉ. रवजोत सिंह और हरभजन सिंह ईटीओ कर रहे हैं, साथ ही दूसरे मंत्री, सांसद, विधायक, धार्मिक नेता और बड़ी संख्या में श्रद्धालु वाराणसी पहुंचे।

साल भर चलने वाले समारोह की सीरीज के तहत, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की लीडरशिप वाली पंजाब सरकार 30 नवंबर को वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर, वाराणसी से लगभग 1,232 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली अब तक की सबसे लंबी ऐतिहासिक शोभायात्रा को हरी झंडी दिखाएगी। चार दिवसीय यह धार्मिक यात्रा अलग-अलग राज्यों से गुजरेगी और 3 दिसंबर, 2026 को श्री खुरालगढ़ साहिब में संपन्न होगी।

इस मौके पर कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, "मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की खास पहल के तहत, श्री गुरु रविदास जी महाराज का 650वां प्रकाश पर्व पूरे पंजाब में बड़े स्तर पर मनाया जा रहा है। राज्य की अलग-अलग दिशाओं से चार बड़ी शोभायात्राएं शुरू होंगी और श्री खुरालगढ़ साहिब में संपन्न होंगी। इनमें से एक शोभायात्रा कल, 30 नवंबर को काशी की पवित्र धरती, वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर से शुरू होगी, जिसके लिए कैबिनेट मंत्री, सांसद, पार्टी नेता और बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस पवित्र नगरी पहुंचे हैं।"

पंजाब के लोगों से इन शोभायात्राओं का अभिन्न अंग बनने की अपील करते हुए, हरपाल सिंह चीमा ने कहा, "मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि वे पूरे दिल से इसमें शामिल हों और गुरु साहिब के प्रकाश पर्व को पूरी खुशी, जोश और धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाएं। संत समाज इस ऐतिहासिक पहल को पूरा सहयोग और गाइडेंस दे रहा है, जबकि पंजाब सरकार यह सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश कर रही है कि श्री गुरु रविदास जी महाराज का 650वां प्रकाश पर्व पूरी श्रद्धा, सम्मान और बड़े स्तर पर लोगों की भागीदारी के साथ मनाया जाए।"

कैबिनेट मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने कहा, "पूरी दुनिया में श्री गुरु रविदास जी महाराज का 650वां प्रकाश पर्व मनाना पूरे भाईचारे के लिए बहुत ही पवित्र पल है। हम इन यादगार कार्यक्रमों में हिस्सा लेने और गुरु महाराज की पवित्र धरती को श्रद्धांजलि देने के लिए वाराणसी पहुंचे हैं।"

आभार व्यक्त करते हुए डॉ. रवजोत सिंह ने कहा, "मैं संगत और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार को इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने की कोशिशों के लिए धन्यवाद देता हूं। इस ऐतिहासिक मौके को समर्पित पूरे पंजाब में खास धार्मिक यात्राएं भी निकाली जाएंगी। मैं पूरी संगत को दिल से बधाई देता हूं और सभी के स्वास्थ्य, खुशी और लगातार तरक्की के लिए प्रार्थना करता हूं।"

श्रद्धालुओं से अपील करते हुए डॉ. रवजोत सिंह ने कहा, "मैं सभी से अपील करता हूं कि वे श्री गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व समारोह में पूरे उत्साह के साथ शामिल हों और गुरु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करें। गुरु जी हमेशा सभी को खुश रखें और सभी पर अपनी दया बनाए रखें।"

कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने कहा, "मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने श्री गुरु रविदास जी महाराज के 650वें प्रकाश पर्व को पूरे पंजाब में बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाने की बहुत सराहनीय प्रयास किया है। कैबिनेट मंत्रियों, विधायकों और सांसदों वाला एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल श्री गोवर्धनपुर, वाराणसी पहुंचा है, जहां से यह खास धार्मिक यात्रा शुरू होगी।"

पंजाब के लोगों से अपील करते हुए, हरभजन सिंह ईटीओ ने कहा, “श्री गुरु रविदास जी महाराज का 650वां प्रकाश पर्व हम सभी के लिए एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण मौका है। मैं हर पंजाबी से अपील करता हूं कि वे इन कार्यक्रमों में पूरे जोश, भक्ति और सम्मान के साथ हिस्सा लें और गुरु साहिब का आशीर्वाद लें।”

उन्होंने आगे कहा, “भगवंत मान सरकार इस ऐतिहासिक दिन को सामूहिक भागीदारी, धार्मिक भक्ति और एकता की भावना के साथ मनाने के लिए प्रतिबद्ध है, साथ ही श्री गुरु रविदास जी की शिक्षाओं और संदेश का प्रचार भी करेगी।” ऐतिहासिक 1,232 किलोमीटर की शोभा यात्रा कई राज्यों से होकर गुजरेगी अब तक की सबसे लंबी ऐतिहासिक शोभा यात्रा चार दिनों में लगभग 1,232 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, जो रूट-1 के जरिए कई राज्यों और प्रमुख आध्यात्मिक और शहरी केंद्रों से गुज़रेगी। यात्रा में कानपुर, ग्रेटर नोएडा और एसएएस (मोहाली) नगर शामिल होंगे। नगर (मोहाली) में तीन रातों के लिए ठहराव निर्धारित किए गए हैं।

ऐतिहासिक शोभा यात्रा के चार पड़ाव नीचे लिखे रूटों को कवर करेंगे पहला पड़ाव: सीर गोवर्धनपुर, वाराणसी से कानपुर यह यात्रा सीर गोवर्धनपुर, वाराणसी से आरंभ होकर कानपुर की ओर बढ़ेगी और पहले दिन लगभग 350 किलोमीटर का सफर तय करेगी।

दूसरा पड़ाव: कानपुर से ग्रेटर नोएडा दूसरा पड़ाव कानपुर से शुरू होकर आगरा होते हुए ग्रेटर नोएडा पहुँचेगा, जिसमें लगभग 500 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी।

तीसरा पड़ाव: ग्रेटर नोएडा से एसएएस नगर (मोहाली) तीसरा पड़ाव ग्रेटर नोएडा से एसएएस नगर (मोहाली) तक लगभग 281 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, जो हरियाणा में सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र और अंबाला से होकर गुजरेगा।

चौथा पड़ाव: एसएएस नगर (मोहाली) से श्री खुरालगढ़ साहिब अंतिम पड़ाव खरड़, रूपनगर (रोपड़), श्री आनंदपुर साहिब और झज्ज चौक से होता हुआ लगभग 101 किलोमीटर का सफर तय करके 3 दिसंबर को श्री खुरालगढ़ साहिब पहुंचेगा। यात्रा को सुचारू संचालन और श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए, रास्ते में पड़ने वाले जिला प्रशासन ने ट्रैफिक मैनेजमेंट, सफाई, मेडिकल सहायता और सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए हैं।