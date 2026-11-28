जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब के उद्योगपति अब बिहार में निवेश करेंगे और अपने कारोबार का विस्तार करेंगे। बिहार में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने और दूसरे राज्यों के उद्यमियों को वहां कारोबार विस्तार के लिए आकर्षित करने के उद्देश्य से चंडीगढ़ में ‘बिहार बिजनेस कनेक्ट’ सम्मेलन आयोजित किया गया।

इसमें पंजाब के कई बड़े उद्योगपतियों और कारोबारियों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में बिहार सरकार ने राज्य की निवेश अनुकूल नीतियों, औद्योगिक आधारभूत ढांचे और विभिन्न क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने की संभावनाओं से उद्योगपतियों को अवगत कराया। साथ ही बिहार में निवेश और कारोबारी साझेदारी को लेकर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।