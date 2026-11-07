पंजाब सरकार ने 6,507 कंप्यूटर शिक्षकों के महंगाई भत्ते में 40% वृद्धि कर कर्मचारियों को दिया दीवाली का तोहफा: सीएम मान

डिजिटल डेस्‍क, चंडीगढ़। कर्मचारी हितैषी एक बड़ा कदम उठाते हुए भगवंत मान सरकार ने 6,507 कंप्यूटर शिक्षकों (पीआईसीटीईएस) के महंगाई भत्ते में ऐतिहासिक 40 प्रतिशत वृद्धि को मंजूरी देकर और समग्र शिक्षा के तहत कार्यरत 1,007 गैर-शिक्षण कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करके अपने कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा दिया है।

इस संबंध में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "दिवाली के शुभ अवसर पर पंजाब सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए बड़े लाभों की घोषणा की है। सरकार ने 6,507 कंप्यूटर शिक्षकों (पिकटस) के लिए महंगाई भत्ते में ऐतिहासिक 40 प्रतिशत वृद्धि को मंजूरी दी है, जिससे यह 181 प्रतिशत से बढ़कर 221 प्रतिशत हो गया है।"

मुख्यमंत्री ने कहा, "राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा के तहत कार्यरत 1,007 गैर-शिक्षण कर्मचारियों की सेवाओं को भी नियमित कर दिया है। यह फैसला इन कर्मचारियों को अधिक सुरक्षा प्रदान करेगा।" उन्होंने बताया, "राज्य सरकार ने अब इन कर्मचारियों को वेतन संबंधी लाभ देने का भी फैसला किया है। सरकार अपने कर्मचारियों के कल्याण और उनके सुरक्षित भविष्य के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।"