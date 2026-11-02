पंजाब में युवाओं को मुफ्त डेयरी ट्रेनिंग, कोर्स पूरा करने पर मिलेगा 3500 रुपये वजीफा; जानें क्या रहेंगी शर्तें?

जागरण संवाददात, मोहाली। युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से पंजाब सरकार की ओर से मुफ्त डेयरी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस योजना के तहत दो सप्ताह मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाएगा। कोर्स पूरा करने पर 3500 रुपये वजीफा भी दिया जाएगा।

मोहाली डेयरी विभाग के डिप्टी डायरेक्टर हरवंत सिंह ने बताया कि दो सप्ताह का प्रशिक्षण चतामली स्थित डेयरी प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित किया जाएगा। आवेदक की उम्र 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उसका कम से कम पांचवीं पास होना जरूरी है।