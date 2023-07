पंजाब में बाढ़ पर सियासत: प्रताप सिंह बाजवा बोले- अलर्ट के बावजूद पहले से इंतजाम करने में नाकाम रही AAP सरकार

Punjab Flood कांग्रेस नेता व नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने पंजाब की मौजूदा स्थिति के लिए सरकार को जिम्मदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने अलर्ट के बावजूद बाढ़ से निपटने के लिए इंतजाम नहीं किए। बाजवा ने कहा कि आप सरकार की विफलता की वजह से ही आज राज्य के कई जिलों में बाढ़ आई है।

प्रताप सिंह बाजवा बोले- अलर्ट के बावजूद पहले से इंतजाम करने में नाकाम रही AAP सरकार

चंडीगढ़, राज्य ब्यूरो। पंजाब में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने बुधवार को आम आदमी पार्टी (AAP) के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार पर पर्याप्त इंतजाम करने में विफल रहने का आरोप लगाया, जिसके कारण राज्य के कई जिलों में हाल ही में बाढ़ आई है। उन्होंने कहा, "राज्य में कुप्रबंधन और उचित व्यवस्थाओं की कमी के कारण ही बाढ़ ने राज्य के लगभग आधे हिस्से में कहर बरपाया है।" प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि बाढ़ के लिए पहले से तैयारी करने में आप सरकार की विफलता के कारण 14 जिलों के 1,056 गांवों के निवासी भयानक अनुभव से गुजर रहे हैं। अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि पांच का अभी तक पता नहीं चल पाया है। इसके अलावा 12 लोग घायल हुए हैं। 'AAP अपने नाटकों में व्यस्त थी' कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि दिल्ली मौसम विभाग ने पांच जुलाई को दिल्ली और पंजाब सहित उत्तर के अन्य हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की थी और जानमाल के नुकसान का अनुमान जताया था। हालांकि, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में इस तरह की जनहानि का खतरा अधिक है, लेकिन उन्होंने पर्याप्त व्यवस्था की, जबकि आप अपने नाटकों में व्यस्त थी। 'मुख्यमंत्री अपनी शादी की सालगिरह मना रहे थे' उन्होंने कहा, "जब पंजाबी इस प्राकृतिक आपदा से अपने दम पर लड़ रहे थे, मुख्यमंत्री भगवंत मान हरियाणा के मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रहे थे। वह पड़ोसी राज्य में चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे थे और अपनी शादी की पहली सालगिरह मना रहे थे। उन्होंने पंजाबियों के कल्याण के बारे में पूछने की भी जहमत नहीं उठाई।" बाजवा ने कहा कि सरकार के पास आपदा प्रबंधन के लिए 729 करोड़ रुपये उपलब्ध हैं। यहां तक कि केंद्र सरकार से 488 करोड़ रुपये भी मिले हैं। हालांकि, पंजाब में आप सरकार आपदा के लिए पहले से तैयारी करने में विफल रही। बाजवा ने कहा, अगर सरकार गहरी नींद से जाग गई होती तो इतने बड़े पैमाने पर तबाही को टाला जा सकता था।

Edited By: Rajat Mourya