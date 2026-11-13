पंजाब के पल्लणपुर में 27 नवंबर से सजेगा घोड़ों का मेला, तीन दिन दिखेगा घुड़सवारी का दमखम

अजय अग्निहोत्री, मोहाली। घोड़ों की टाप, घुड़सवारों का कौशल और रोमांचक मुकाबले... गांव पल्लणपुर में नवंबर के आखिरी सप्ताह में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिलेगा। यहां 27 से 29 नवंबर तक पंजाब घुड़सवारी मेले का तीसरा महोत्सव आयोजित किया जाएगा।

इस आयोजन में शो जंपिंग डर्बी, टेंट पेगिंग, ड्रेसेज और जिमखाना सहित घुड़सवारी के कई मुकाबले होंगे। खास बात यह है कि मेले में आम लोगों के लिए प्रवेश निश्शुल्क रहेगा। डिप्टी कमिश्नर अदित्य डचलवाल ने वीरवार को अपने कार्यालय में मेले का पोस्टर जारी करते हुए बताया कि जिला प्रशासन की पहल पर शुरू हुआ यह आयोजन अब पंजाब के प्रमुख घुड़सवारी आयोजनों में शामिल हो चुका है। पिछले वर्ष आयोजित दूसरे महोत्सव में तीन दिनों के दौरान करीब 4000 दर्शक पहुंचे थे। इसमें 250 घोड़ों, 350 घुड़सवारों और 15 टीमों ने हिस्सा लिया था। इस बार मेले का मुख्य आकर्षण एफईआई के नियमों के अनुसार होने वाली शो जंपिंग डर्बी होगी।

इसके अलावा टेंट पेगिंग, ड्रेसेज, जिमखाना और देसी घोड़ों की विभिन्न नस्लों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। मुकाबलों में पंजाब और अन्य राज्यों के घुड़सवारों के साथ सेना और पुलिस की टीमें भी हिस्सा लेंगी। घुड़सवारी मुकाबलों के साथ पंजाब की लोक संस्कृति और परंपराओं को दर्शाने वाली प्रस्तुतियां भी होंगी।

2022 में हुई थी पहली डर्बी डीसी ने बताया कि वर्ष 2022 में चंडीगढ़ हॉर्स शो के दौरान टीम रैंच के सहयोग से मोहाली में पहली बार शो जंपिंग डर्बी आयोजित की गई थी। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए द रैंच क्लब में अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विशेष डर्बी ट्रैक तैयार किया गया है।