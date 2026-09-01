राहुल गांधी पर FIR का विरोध, चंडीगढ़ में आज सड़कों पर पंजाब कांग्रेस का हल्ला बोल

डॉ सुमित सिंह श्योराण, चंडीगढ़। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज एफआईआर के विरोध में पंजाब कांग्रेस की ओर से आज मंगलवार को प्रदर्शन किया जाएगा। यह प्रदर्शन पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एससी विभाग की ओर से आयोजित किया जा रहा है।

कांग्रेस का आरोप है कि राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज एफआईआर राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है और इसके जरिए विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदर्शन सेक्टर-15 स्थित पंजाब कांग्रेस भवन में होगा। इसमें पंजाब कांग्रेस एससी विभाग के पदाधिकारी और पार्टी कार्यकर्ता शामिल होंगे।