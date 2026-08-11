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    पंजाब कांग्रेस में अंदरूनी कलह, विधायक राहुल गांधी से करेंगे मुलाकात; प्रताप बाजवा पहुंचे दिल्ली

    By Sumit Singh Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 11 Aug 2026 11:15 PM (IST)

    पंजाब कांग्रेस के विधायक दल के नेता प्रताप सिंह बाजवा की अगुवाई में विधायकों ने राहुल गांधी से मुलाकात का समय मांगा है। ...और पढ़ें

    पंजाब कांग्रेस विधायकों ने राहुल गांधी से मुलाकात को मांगा समय।

    पंजाब कांग्रेस विधायकों ने राहुल गांधी से मुलाकात को मांगा समय।

    HighLights

    1. पंजाब कांग्रेस विधायकों ने राहुल गांधी से मुलाकात का समय मांगा।

    2. अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और चन्नी गुट में अंदरूनी खींचतान।

    3. प्रताप सिंह बाजवा कर रहे हैं विधायकों की अगुवाई।

    राज्य ब्यूरो, जागरण चंडीगढ़। पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और पूर्व सीएम चरनजीत सिंह चन्नी के धड़ों में अंदरूनी खींचतान के बीच ही पंजाब कांग्रेस विधायकों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात के लिए समय मांगा है। कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रताप सिंह बाजवा इसकी अगुवाई कर रहे हैं। विधायक पार्टी में चल रहे विवाद को लेकर राहुल गांधी से मुलाकात करके अपनी बात रखना चाहते हैं।

    सूत्रों के अनुसार प्रताप सिंह बाजवा पंजाब विधानसभा सत्र की समाप्ति के बाद खुद ही विधायकों का संदेश लेकर दिल्ली पहुंच चुके हैं। बाजवा पहले कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात करेंगे और पूरे मामले को रखेंगे। उसके बाद जल्द ही पंजाब कांग्रेस विधायकों को मुलाकात के लिए दिल्ली बुलाया जा सकता है। संभावना है कि संसद के चल रहे मानसून सत्र के बाद ही मुलाकात संभव हो सकेगी।

    गौरतलब है कि एक जुलाई को कांग्रेस हाईकमान की ओर से पंजाब कांग्रेस चुनाव समितियों की घोषणा के बाद से ही पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी उनके समर्थक विधायक,पूर्व मंत्रियों और कुछ सांसदों ने कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को पद से हटाने को लेकर मोर्चा खोल दिया था।

    जिसके बाद संसद सत्र में भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने चरणजीत सिंह चन्नी को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया था। 31 जुलाई से दस दिन के लिए पंजाब प्रदेश प्रभारी भूपेश बघेल पंजाब दौरे पर आए थे।

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    विभिन्न जिलों में आयोजित कार्यक्रमों में चन्नी गुट के समर्थकों ने भूपेश बघेल और प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग का जमकर विरोध किया था। राहुल गांधी पंजाब में चुनावी प्रचार की शुरुआत को लेकर जल्द प्रदेश का दौरा कर सकते हैं। राहुल कहां से चुनावी शुरुआत करेंगे इसे लेकर भी दिल्ली की टीम लगातार संपर्क में है।